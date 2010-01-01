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    Евгений Орлов

    #9 | Нападающий
    Имя Евгений
    Отчество Александрович
    Фамилия Орлов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 мая 1988 (34 года)
    Рост 179
    Вес 69
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