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Алек Ван Хоренбек - статистика

Твенте
30 декабря 1998 (26)
#17 | Защитник
187 см
Бельгия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Твенте
1 : 3
24.04.2025
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Зволле
1 : 1
13.04.2025
Твенте
1' - 90'
78'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Твенте
1 : 1
05.04.2025
Фортуна
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
Хераклес
2 : 1
30.03.2025
Твенте
88' - 90'
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