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Даллас
Alvaro Augusto
Статистика
Alvaro Augusto - статистика
Даллас
#22 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
7
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 51 тур
Ванкувер Уайткепс
1 : 2
19.10.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 43 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 1
12.10.2025
Даллас
90' - 90'
США. МЛС, 49 тур
Даллас
2 : 1
04.10.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 48 тур
Портленд
2 : 2
28.09.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 46 тур
Даллас
3 : 1
21.09.2025
Колорадо
Был в запасе
США. МЛС, 44 тур
Сент-Луис
1 : 1
07.09.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 41 тур
Даллас
1 : 1
24.08.2025
Лос-Анджелес
69' - 90'
США. МЛС, 36 тур
Даллас
3 : 4
26.07.2025
Нью-Йорк Сити
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 0
20.07.2025
Сент-Луис
1' - 72'
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
2 : 2
17.07.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
13.07.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 30 тур
Даллас
1 : 2
05.07.2025
Миннесота Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 29 тур
Даллас
2 : 3
29.06.2025
Сан-Диего
1' - 90'
США. МЛС, 28 тур
Даллас
2 : 4
26.06.2025
Сан-Хосе
1' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Канзаc Сити
2 : 4
15.06.2025
Даллас
1' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Даллас
0 : 0
01.06.2025
Филадельфия Юнион
Был в запасе
США. МЛС, 21 тур
Сиэтл
1 : 0
24.05.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Даллас
1 : 1
11.05.2025
Реал Солт-Лейк
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Сан-Диего
5 : 0
04.05.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
3 : 4
28.04.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
20.04.2025
Даллас
Был в запасе
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