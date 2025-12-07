Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Cristian Renato - статистика

Мирассол
#17 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Мирассол
31
5
3
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 38 тур
Мирассол
3 : 3
07.12.2025
Фламенго
58' - 90'
65'
Бразилия. Серия А, 37 тур
Васко да Гама
0 : 2
03.12.2025
Мирассол
81' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 36 тур
Витория
2 : 0
29.11.2025
Мирассол
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 33 тур
Мирассол
2 : 1
10.11.2025
Палмейрас
1' - 62'
Бразилия. Серия А, 32 тур
Флуминенсе
1 : 0
07.11.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
0 : 0
02.11.2025
Ботафого
73' - 90'
Бразилия. Серия А, 29 тур
Мирассол
3 : 0
20.10.2025
Сан-Паулу
1' - 73'
Бразилия. Серия А, 28 тур
Мирассол
3 : 1
16.10.2025
Интернасьонал
14' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 13 тур
Мирассол
2 : 1
09.10.2025
Флуминенсе
1' - 65'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Коринтианс
3 : 0
05.10.2025
Мирассол
1' - 59'
Бразилия. Серия А, 26 тур
Мирассол
1 : 1
02.10.2025
Брагантино
78' - 90'
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
28.09.2025
Мирассол
31' - 90'
Бразилия. Серия А, 24 тур
Мирассол
2 : 0
21.09.2025
Жувентуде
43' - 90'
45'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Ботафого
3 : 3
18.09.2025
Мирассол
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Гремио
0 : 1
13.09.2025
Мирассол
1' - 88'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Мирассол
5 : 1
01.09.2025
Баия
71' - 90'
75'
Бразилия. Серия А, 21 тур
Форталеза
0 : 1
25.08.2025
Мирассол
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 20 тур
Мирассол
1 : 1
19.08.2025
Крузейро
77' - 90'
Бразилия. Серия А, 19 тур
Фламенго
2 : 1
10.08.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 18 тур
Мирассол
3 : 2
03.08.2025
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Мирассол
1 : 1
27.07.2025
Витория
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Сеара
0 : 2
24.07.2025
Мирассол
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Мирассол
3 : 0
20.07.2025
Сантос
86' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Палмейрас
1 : 1
17.07.2025
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Мирассол
1 : 0
01.06.2025
Спорт Ресифи
67' - 90'
83'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
0 : 2
25.05.2025
Мирассол
63' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Интернасьонал
1 : 1
19.05.2025
Мирассол
68' - 90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Мирассол
2 : 1
11.05.2025
Коринтианс
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 7 тур
Брагантино
1 : 0
06.05.2025
Мирассол
1' - 75'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Мирассол
2 : 2
27.04.2025
Атлетико Минейро
1' - 90'
12'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Жувентуде
2 : 2
20.04.2025
Мирассол
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Мирассол
4 : 1
17.04.2025
Гремио
1' - 57'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Баия
1 : 1
13.04.2025
Мирассол
1' - 81'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Мирассол
1 : 1
07.04.2025
Форталеза
61' - 90'
90'
90'
Главные новости
Погребняк спрогнозировал обладателя «Золотого мяча»: «Остальные на его фоне не выделяются»
19:13
В «Спартаке» назвали единственный клуб, способный выкупить Барко
18:58
2
Кахигао поздравил Путина с днем рождения: «От лица «Спартака» и всех нас»
17:55
9
Заявление «Барселоны» о последнем матче Месси за сборную Аргентины
17:43
2
Акинфеев и Роналду – в символической сборной Тошича из бывших одноклубников
17:23
Агент Дзюбы ответил спортивному директору «Спартака», уличившему его во лжи
17:16
11
«Реал» может в 2027 году совершить два трансфера за 200+ миллионов
17:01
2
ФотоВ Лиге наций произошел «ассист на удаление»
16:39
2
В АПЛ сменился самый высокооплачиваемый тренер
16:11
Реакция Модрича на завершение карьеры Месси в сборной Аргентины
15:54
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+