Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
АПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Россия. 2-я лига Лига А - «Золото»
Команды
Спартак К
Дмитрий Смирнов
Статистика
Дмитрий Смирнов - статистика
Спартак К
31 августа 2008 (16)
#26 | Нападающий
175 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
90' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак К
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
90' - 90'
Главные новости
Зорин прояснил свое будущее после возвращения в «Спартак» из «Ахмата»
18:33
1
УЕФА вынес вердикт по дисквалификации Рюдигера и других игроков «Реала»
18:18
4
Шевченко рассказал, почему его не избрали в исполком УЕФА
17:53
10
Раскрыта стоимость визита Тотти в Москву
17:36
3
Гвардиола прокомментировал уход Де Брюйне из «Манчестер Сити»
17:13
1
Мелкадзе ответил, кто сильнее – Дзюба или Вагнер Лав
16:55
7
Реакция Колоскова на неизбрание Шевченко в исполком УЕФА
16:44
6
«Барселона» нашла замену для Левандовского в Италии
16:39
3
Заявление «Манчестер Сити» об уходе Де Брюйне
16:17
2
«Милан» хочет больше итальянских футболистов в составе – в списке клуба 9 вариантов
15:59
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: