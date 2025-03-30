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Дмитрий Смирнов - статистика

Спартак К
31 августа 2008 (16)
#26 | Нападающий
175 см
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
90' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак К
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Спартак К
3 : 1
30.03.2025
Челябинск
90' - 90'
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