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Швеция. Аллсвенскан
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Хэкен
David Seger
Статистика
David Seger - статистика
Хэкен
#19 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Швеция. Аллсвенскан, 22 тур
Кальмар
0 : 5
20.09.2026
Хэкен
1' - 90'
Швеция. Аллсвенскан, 21 тур
Хэкен
1 : 1
11.09.2026
Мьеллбю
1' - 86'
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