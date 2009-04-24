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    Расул Маджидов - статистика

    Имя Расул
    Отчество Ахмедович
    Фамилия Маджидов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 30 июля 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ангушт 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.05.2009 90' -90' 2:2 Ангушт (Назрань)
    24.04.2009 1' -67' Астрахань (Астрахань) 2:0 Ангушт (Назрань)
    57'
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