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Артем Сморода - статистика

Динамо Киров
10 марта 2004 (21 год)
#18 | Защитник
170 см
Россия
Статистика
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