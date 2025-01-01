Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
АПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2
Команды
Динамо Киров
Артем Сморода
Статистика
Артем Сморода - статистика
Динамо Киров
10 марта 2004 (21 год)
#18 | Защитник
170 см
Россия
Статистика
Главные новости
Орлов заявил о московском следе в новостях про конфликт Семака и Глушенкова
17:33
Реакция Месси на разгромную победу сборной Аргентины над Бразилией
17:25
Видео
«Зенит» показал новые доказательства офсайда в моменте с победным голом «Спартака»
17:08
15
Стала известна позиция «Спартака» по летней продаже Угальде
16:57
1
Юран высказался о конфликте Глушенкова и Семака в «Зените»
16:45
7
Губернатор отреагировал на слухи о передаче Саввиди контрольного пакета акций «Ростова»
16:34
3
РФС ведет переговоры о товарищеском матче России с 12-й сборной мира
16:04
3
Боярский находится в депрессии после поражения «Зенита» от «Спартака»
15:17
24
«Ростов» станет полностью частным клубом: подробности
15:04
15
В «Зените» двумя словами описали новость об уходе Глушенкова с тренировки из-за погоды
14:52
27
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: