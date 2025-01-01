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Сергей Дмитриев
Статистика
Сергей Дмитриев - статистика
Волгарь
25 февраля 2002 (23 года)
#86 | Вратарь
192 см
Россия
Статистика
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Фанаты «Спартака» могут отказаться от бойкота матчей Кубка России
13:02
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12:21
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11:45
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11:29
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Названы сроки возвращения Гарсии в общую группу «Спартака»
11:06
1
Угаров – о словах Глушенкова: «Это сверхнаглость»
10:34
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Батраков отреагировал на слова о том, что он «зазвездился»
10:12
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Хомуха объяснил, почему Глушенкова не нужно сажать в запас
09:51
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Тренер сборной Замбии оценил значимость Абрамовича для футбола
09:39
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