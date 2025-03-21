Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
АПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Кипр. Первый дивизион
Команды
Омония Арадипу
Андреас Сииккис
Статистика
Андреас Сииккис - статистика
Омония Арадипу
13 января 2002 (23 года), Арадипу
#17 | Защитник
174 см
Кипр
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Кипр
2 : 0
21.03.2025
Сан-Марино
Был в запасе
Кипр. Первый Дивизион, 1 тур
Омония Арадипу
1 : 2
15.03.2025
АЕЛ
1' - 90'
Кипр. Первый Дивизион, 26 тур
Омония Арадипу
2 : 0
09.03.2025
АЕК
1' - 82'
Кипр. Первый Дивизион, 25 тур
Неа Саламис Фамагуста
2 : 3
01.03.2025
Омония Арадипу
1' - 90'
87'
Кипр. Первый Дивизион, 24 тур
Омония Арадипу
2 : 2
23.02.2025
Этникос
1' - 90'
Главные новости
Николич определил место РПЛ в рейтинге европейских лиг
01:20
Дарья Карпина рассказала, каково быть женой тренера сборной: «Похоже на американские горки»
01:03
Отбор ЧМ-2026. Англия победила Албанию (2:0) и другие результаты
00:48
Топ-10 самых подорожавших футболистов Примеры
00:24
Видео
Десятки тысяч фанатов в Белграде скандировали «ЦСКА! ЦСКА!»
00:12
4
Обновленный рейтинг пользователей «Бомбардира»: что изменилось и где его смотреть
Вчера, 23:47
40
Ромащенко ответил, кто помог «Зениту» избежать двух поражений от «Спартака» за сезон
Вчера, 23:42
2
Червиченко – о Тедеско в «Ювентусе»: «Вся Европа пребывает в глобальном сумасшествии»
Вчера, 23:34
3
10 игроков могут летом покинуть «Ливерпуль»
Вчера, 23:11
1
Замбия огласила заявку на матч с Россией – в ней нет трех футболистов из топ-5 лиг Европы
Вчера, 22:55
9
Все новости
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: