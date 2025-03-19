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Джейсон Бельфон
Статистика
Джейсон Бельфон - статистика
3 июля 1990 (34 года)
#1 | Вратарь
183 см
Гренада
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
46' - 90'
Статистика по турнирам
Товарищеские матчи. Сборные 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гренада
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
46' - 90'
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