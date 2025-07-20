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Tarik Scott
Статистика
Tarik Scott - статистика
Завершил карьеру
#41 | Нападающий
Статистика
Статистика по турнирам
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Даллас
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 0
20.07.2025
Сент-Луис
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Сан-Хосе
2 : 2
17.07.2025
Даллас
90' - 90'
США. МЛС, 33 тур
Лос-Анджелес
2 : 0
13.07.2025
Даллас
60' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Сан-Диего
5 : 0
04.05.2025
Даллас
79' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Интер Майами
3 : 4
28.04.2025
Даллас
88' - 90'
США. МЛС, 13 тур
Миннесота Юнайтед
0 : 0
20.04.2025
Даллас
Был в запасе
США. МЛС, 6 тур
Даллас
0 : 1
16.03.2025
Ванкувер Уайткепс
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