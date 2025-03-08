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Тамаш Никичер - статистика

Вальядолид
3 ноября 1999 (25 лет), Залаэгерсег
#4 | Полузащитник
193 см
Венгрия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 27 тур
Валенсия
2 : 1
08.03.2025
Вальядолид
1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
1 : 1
28.02.2025
Лас-Пальмас
1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Атлетик
7 : 1
23.02.2025
Вальядолид
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
0 : 4
16.02.2025
Севилья
1' - 90'
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