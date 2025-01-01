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Акрон - Академия им. Коноплева
Максим Кондаков
Статистика
Максим Кондаков - статистика
Акрон - Академия им. Коноплева
4 октября 2007 (17 лет)
#5 | Защитник
188 см
Россия
Статистика
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Стало известно, когда КДК может отменить дисквалификацию Вендела на матч со «Спартаком»
Вчера, 21:55
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