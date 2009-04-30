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    Магомед Багомедов - статистика

    #50 | Полузащитник
    Имя Магомед
    Отчество Хизридович
    Фамилия Багомедов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июня 1988 (34 года)
    Рост 182
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дагдизель 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2009 1' -41' Ангушт (Назрань) 2:0 Дагдизель (Махачкала)
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