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Alessandro Louati
Статистика
Alessandro Louati - статистика
Завершил карьеру
#80 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Юве Стабиа
5
0
0
0
2
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Юве Стабиа
0 : 0
13.05.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Юве Стабиа
1 : 2
09.05.2025
Реджана 1919
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Юве Стабиа
2 : 0
01.05.2025
Катанцаро
82' - 90'
Италия. Серия В, 35 тур
Зюйдтироль
2 : 0
27.04.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 32 тур
Юве Стабиа
1 : 0
05.04.2025
Салернитана
71' - 78'
78, 78'
Италия. Серия В, 31 тур
Чезена
1 : 2
30.03.2025
Юве Стабиа
86' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Юве Стабиа
2 : 1
15.03.2025
Модена
89' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Мантова
1 : 1
08.03.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Юве Стабиа
0 : 1
01.03.2025
Циттаделла
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Пиза
3 : 1
22.02.2025
Юве Стабиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Юве Стабиа
3 : 0
16.02.2025
Козенца
90' - 90'
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