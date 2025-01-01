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Пахтакор
Мухаммадали Уринбоев
Статистика
Мухаммадали Уринбоев - статистика
Пахтакор
24 апреля 2005 (19 лет)
#6 | Нападающий
170 см
Узбекистан
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