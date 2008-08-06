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    Владислав Радимов - статистика

    Имя Владислав
    Отчество Николаевич
    Фамилия Радимов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Воспитаник СДЮШОР «Смена»
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 ноября 1975 (47 лет)
    Рост 182
    Вес 76
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Зенит 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    06.08.2008 1' -90' Сибирь (Новосибирск) 1:0 Зенит (Санкт-Петербург)
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