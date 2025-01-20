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Матиас Томас - статистика

Пансерраикос
30 января 2001 (24 года)
#11 | Полузащитник
174 см
Уругвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 19 тур
Пансерраикос
2 : 0
20.01.2025
ПАС Ламия
1' - 83'
Греция. Суперлига, 18 тур
Пансерраикос
2 : 2
12.01.2025
Панатинаикос
56' - 90'
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