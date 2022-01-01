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Монагас
Fernando Basante
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Fernando Basante - статистика
Монагас
#7 | Нападающий
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Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
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Роналду впервые прокомментировал побег из сборной Португалии
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Миранчук попал в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России
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41-летний Роналду принял итоговое решение по будущему в сборной Португалии
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Неймар обратился к Месси перед его прощальным матчем за сборную Аргентины
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Товарищеский матч. Россия не удержала победу над Нигерией, пропустив на 94-й минуте – 3:3!
21:05
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Стала известна позиция Азмуна по возвращению в РПЛ
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Реакция Титова на завершение карьеры Овечкина в НХЛ
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19:39
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