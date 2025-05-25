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Mamadou Kone
Статистика
Mamadou Kone - статистика
Завершил карьеру
#25 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо
12
0
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 1
25.05.2025
Динамо
90' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Динамо
0 : 3
17.05.2025
Теплице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Пардубице
1 : 0
10.05.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Словацко
0 : 0
04.05.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Динамо
1 : 2
26.04.2025
Млада Болеслав
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Сигма
3 : 0
19.04.2025
Динамо
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Динамо
1 : 1
13.04.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Слован
2 : 0
05.04.2025
Динамо
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Градец-Кралове
1 : 0
30.03.2025
Динамо
73' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Динамо
2 : 3
16.03.2025
Карвина
1' - 90'
39'
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Словацко
2 : 1
08.03.2025
Динамо
1' - 90'
60'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Динамо
0 : 4
01.03.2025
Баник
1' - 42'
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Спарта
2 : 1
22.02.2025
Динамо
1' - 90'
56'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 0
09.02.2025
Динамо
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Динамо
0 : 0
01.02.2025
Дукла
1' - 90'
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