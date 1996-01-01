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€ 100 тыс

Самуэл Гранада - статистика

АВС
2 октября 2000 (24 года)
#24 | Нападающий
190 см
Бразилия
Статистика
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