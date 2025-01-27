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€ 1,20 млн

Факундо Гарсес - статистика

Алавес
5 сентября 1999 (25 лет), Санта-Фе
#2 | Защитник
189 см
Аргентина
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 1
27.01.2025
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Бетис
1 : 3
18.01.2025
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Алавес
0 : 1
11.01.2025
Жирона
Был в запасе
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