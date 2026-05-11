Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Alex Sola - статистика

Эштрела
#63 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эштрела
16
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Португалия. Примейра, 33 тур
Эштрела
0 : 0
11.05.2026
Фамаликан
1' - 79'
78'
Португалия. Примейра, 32 тур
Морейренcе
3 : 2
02.05.2026
Эштрела
1' - 81'
Португалия. Примейра, 31 тур
Эштрела
1 : 2
26.04.2026
Порту
Был в запасе
Португалия. Примейра, 30 тур
Арука
1 : 0
19.04.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 29 тур
Эштрела
0 : 1
11.04.2026
Спортинг
Был в запасе
Португалия. Примейра, 28 тур
Насьональ
2 : 0
04.04.2026
Эштрела
1' - 46'
Португалия. Примейра, 27 тур
Эштрела
4 : 0
20.03.2026
Каза Пиа
68' - 90'
85'
Португалия. Примейра, 26 тур
Риу Аве
2 : 1
15.03.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 25 тур
Эштрела
2 : 2
08.03.2026
Жил Висенте
1' - 46'
Португалия. Примейра, 23 тур
Эштрела
0 : 2
20.02.2026
Тондела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 22 тур
Витория Гимараеш
2 : 1
14.02.2026
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 21 тур
Эштрела
1 : 0
07.02.2026
Санта-Клара
69' - 90'
Португалия. Примейра, 20 тур
Алверка
1 : 1
31.01.2026
Эштрела
1' - 53'
52'
Португалия. Примейра, 19 тур
Бенфика
4 : 0
25.01.2026
Эштрела
65' - 90'
Португалия. Примейра, 18 тур
Эштрела
0 : 5
19.01.2026
Эшторил
1' - 67'
Португалия. Примейра, 17 тур
Эштрела
3 : 3
03.01.2026
Брага
1' - 56'
Португалия. Примейра, 16 тур
Фамаликан
2 : 3
27.12.2025
Эштрела
1' - 69'
Португалия. Примейра, 15 тур
Эштрела
0 : 0
20.12.2025
Морейренcе
1' - 46'
Португалия. Примейра, 14 тур
Порту
3 : 1
15.12.2025
Эштрела
1' - 90'
Португалия. Примейра, 13 тур
Эштрела
3 : 1
07.12.2025
Арука
Был в запасе
Португалия. Примейра, 12 тур
Спортинг
4 : 0
30.11.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
1 : 1
09.11.2025
Насьональ
Был в запасе
Португалия. Примейра, 10 тур
Каза Пиа
3 : 5
01.11.2025
Эштрела
89' - 90'
90'
Португалия. Примейра, 9 тур
Эштрела
1 : 2
25.10.2025
Риу Аве
Был в запасе
Португалия. Примейра, 8 тур
Жил Висенте
2 : 0
04.10.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 7 тур
Эштрела
3 : 0
27.09.2025
АВС
87' - 90'
Португалия. Примейра, 6 тур
Тондела
0 : 0
21.09.2025
Эштрела
Был в запасе
Португалия. Примейра, 5 тур
Эштрела
0 : 2
14.09.2025
Витория Гимараеш
Был в запасе
Португалия. Примейра, 4 тур
Санта-Клара
0 : 0
31.08.2025
Эштрела
87' - 90'
Португалия. Примейра, 2 тур
Эштрела
0 : 1
16.08.2025
Бенфика
Был в запасе
Португалия. Примейра, 1 тур
Эшторил
1 : 1
11.08.2025
Эштрела
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
5
Реакция Титова на завершение карьеры Овечкина в НХЛ
19:56
Месси сделал заявление перед прощальным матчем за сборную Аргентины
19:39
В Госдуме отреагировали на конфликт «Краснодара» и «Зенита»
19:31
3
Сборная России прервала лучшую серию в мире
19:27
8
Мбаппе решил покинуть «Реал»
19:01
7
Семин назвал неожиданного фаворита на «Золотой мяч»
18:40
Мостовой высказался о возвращении Головина в РПЛ
18:16
1
Роналду поставил жесткий ультиматум сборной Португалии
17:45
17
Экс-скаут «Спартака» рассказал, как Промес попал в команду
17:09
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+