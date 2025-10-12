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Испания. Сегунда
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Ángel Pérez
Статистика
Ángel Pérez - статистика
Уэска
#22 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Сегунда 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Уэска
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Сегунда, 9 тур
Кадис
1 : 0
12.10.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 8 тур
Уэска
2 : 1
04.10.2025
Бургос
Был в запасе
Испания. Сегунда, 7 тур
Уэска
0 : 1
28.09.2025
Гранада
Был в запасе
Испания. Сегунда, 6 тур
Депортиво
4 : 0
19.09.2025
Уэска
1' - 90'
Испания. Сегунда, 5 тур
Уэска
1 : 0
13.09.2025
Малага
1' - 90'
Испания. Сегунда, 4 тур
Сеута
2 : 1
07.09.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 3 тур
Уэска
2 : 1
01.09.2025
Эйбар
Был в запасе
Испания. Сегунда, 2 тур
Мирандес
0 : 1
23.08.2025
Уэска
Был в запасе
Испания. Сегунда, 1 тур
Уэска
1 : 1
17.08.2025
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Был в запасе
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