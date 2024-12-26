Калеб Кпорха - статистика
#58 | Защитник
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Кпорха
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 2006 (18 лет)
|Имя
|Калеб
|Фамилия
|Кпорха
|Команда
|Кристал Пэлас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 июля 2006 (18 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2025
|Был в запасе
|Вест Хэм
|0:2
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 22 тур
|15.01.2025
|Был в запасе
|Лестер
|0:2
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 21 тур
|12.01.2025
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:0
|Стокпорт Каунти
|Англия. Кубок, 3 раунд
|04.01.2025
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|1:1
|Челси
|Англия. Премьер-лига, 20 тур
|29.12.2024
|Был в запасе
|Кристал Пэлас
|2:1
|Саутгемптон
|Англия. Премьер-лига, 19 тур
|26.12.2024
|Был в запасе
|Борнмут
|0:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 18 тур