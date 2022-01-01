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Jack Reilly
Статистика
Jack Reilly - статистика
Завершил карьеру
#30 | Защитник
Статистика
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Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
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Экс-скаут «Спартака» рассказал, как Промес попал в команду
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Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
16:57
Врача сборной России и «Зенита» заподозрили в том, что он вредит игрокам других клубов РПЛ
16:25
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Шалимов объяснил, почему «Спартаку» не нужен Головин
16:01
1
В «Балтике» объяснили, почему не выкупили Латышонка у «Зенита»
15:29
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Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
15:18
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Назван российский игрок уровня «Барселоны»
15:03
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Мостовой: «Я был бы лучшим игроком РПЛ с большим отрывом»
14:56
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Червиченко прокомментировал возможный трансфер Пруцева из «Спартака» в ЦСКА
14:45
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