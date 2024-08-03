Адении Энтони Сэмюэл - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Адении Энтони
|Фамилия
|Сэмюэл
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (23 года)
|Рост
|190
|Имя
|Адении Энтони
|Фамилия
|Сэмюэл
|Команда
|Торпедо Миасс
|Состав
|Молодежный
|Родной город
|Москва
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|2 января 2002 (23 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Торпедо Миасс
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.08.2024
|1' -90'
|Динамо Бр (Брянск)
|0:1
|Торпедо Миасс (Миасс)