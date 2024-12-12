Гейс Бесселинк - статистика
#41 | Полузащитник
|Имя
|Гейс
|Фамилия
|Бесселинк
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Гейс
|Фамилия
|Бесселинк
|Команда
|Твенте
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|16 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|180
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|81' - 90'
|АЗ Алкмаар
|1:0
|Твенте
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|15.12.2024
|Был в запасе
|Твенте
|2:0
|Гронинген
|Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
|12.12.2024
|Был в запасе
|Олимпиакос
|0:0
|Твенте
|Лига Европы, 6 тур