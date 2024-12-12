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    Гейс Бесселинк - статистика

    #41 | Полузащитник
    Имя Гейс
    Фамилия Бесселинк
    Команда Твенте
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 16 июня 2004 (20 лет)
    Рост 180
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    21.12.2024 81' - 90' АЗ Алкмаар 1:0 Твенте Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
    15.12.2024 Был в запасе Твенте 2:0 Гронинген Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
    12.12.2024 Был в запасе Олимпиакос 0:0 Твенте Лига Европы, 6 тур
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