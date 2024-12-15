Йохем Ритместер ван де Камп - статистика
#5 | Полузащитник
|Имя
|Йохем
|Фамилия
|Ритместер ван де Камп
|Команда
|Алмере Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 2003 (21 год)
|Имя
|Йохем
|Фамилия
|Ритместер ван де Камп
|Команда
|Алмере Сити
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 ноября 2003 (21 год)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.12.2024
|1' - 90'
|Алмере Сити
|3:0
|Херенвен
|Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
|44'
|15.12.2024
|1' - 62'
|Аякс
|3:0
|Алмере Сити
|Нидерланды. Эредивизие, 16 тур