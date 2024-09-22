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    Матей Матич - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Матей
    Фамилия Матич
    Команда Полесье
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 июня 2004 (20 лет)
    Рост 187
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    15.12.2024 1' - 90' Полесье 1:0 Шахтер Украина. Премьер-лига, 17 тур
    13'
    09.12.2024 1' - 85' Полесье 0:1 Рух Украина. Премьер-лига, 16 тур
    04.12.2024 1' - 90' Рух 1:1 Полесье Украина. Премьер-лига, 1 тур
    86'
    30.11.2024 1' - 90' Кривбасс 3:1 Полесье Украина. Премьер-лига, 15 тур
    51'
    25.11.2024 Был в запасе Полесье 1:1 Заря Украина. Премьер-лига, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Полесье 5 0 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    15.12.2024 1' -90' Полесье (Житомир) 1:0 Шахтер (Донецк)
    13'
    09.12.2024 1' -85' Полесье (Житомир) 0:1 Рух (Львов)
    04.12.2024 1' -90' Рух (Львов) 1:1 Полесье (Житомир)
    86'
    30.11.2024 1' -90' Кривбасс (Кривой Рог) 3:1 Полесье (Житомир)
    51'
    25.11.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 Заря (Луганск)
    10.11.2024 Был в запасе Динамо К (Киев) 2:1 Полесье (Житомир)
    03.11.2024 Был в запасе Александрия (Александрия) 1:0 Полесье (Житомир)
    19.10.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 0:0 Левый берег (Киев)
    28.09.2024 Был в запасе Карпаты (Львов) 1:3 Полесье (Житомир)
    22.09.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 ЛНЗ (Черкасы)
    15.09.2024 46' -90' Полесье (Житомир) 2:1 Верес (Ровно)
    31.08.2024 Был в запасе Черноморец (Одесса) 1:4 Полесье (Житомир)
    25.08.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 4:0 Оболонь (Киев)
    17.08.2024 Был в запасе Полесье (Житомир) 1:1 Ингулец (Петрово)
    11.08.2024 Был в запасе Шахтер (Донецк) 0:1 Полесье (Житомир)
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