Матей Матич - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Имя
|Матей
|Фамилия
|Матич
|Команда
|Полесье
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|5 июня 2004 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|15.12.2024
|1' - 90'
|Полесье
|1:0
|Шахтер
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|13'
|09.12.2024
|1' - 85'
|Полесье
|0:1
|Рух
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|04.12.2024
|1' - 90'
|Рух
|1:1
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 1 тур
|86'
|30.11.2024
|1' - 90'
|Кривбасс
|3:1
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|51'
|25.11.2024
|Был в запасе
|Полесье
|1:1
|Заря
|Украина. Премьер-лига, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Полесье
|5
|0
|0
|3
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2024
|1' -90'
|Полесье (Житомир)
|1:0
|Шахтер (Донецк)
|13'
|09.12.2024
|1' -85'
|Полесье (Житомир)
|0:1
|Рух (Львов)
|04.12.2024
|1' -90'
|Рух (Львов)
|1:1
|Полесье (Житомир)
|86'
|30.11.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Полесье (Житомир)
|51'
|25.11.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Заря (Луганск)
|10.11.2024
|Был в запасе
|Динамо К (Киев)
|2:1
|Полесье (Житомир)
|03.11.2024
|Был в запасе
|Александрия (Александрия)
|1:0
|Полесье (Житомир)
|19.10.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|0:0
|Левый берег (Киев)
|28.09.2024
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|1:3
|Полесье (Житомир)
|22.09.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|ЛНЗ (Черкасы)
|15.09.2024
|46' -90'
|Полесье (Житомир)
|2:1
|Верес (Ровно)
|31.08.2024
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|1:4
|Полесье (Житомир)
|25.08.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|4:0
|Оболонь (Киев)
|17.08.2024
|Был в запасе
|Полесье (Житомир)
|1:1
|Ингулец (Петрово)
|11.08.2024
|Был в запасе
|Шахтер (Донецк)
|0:1
|Полесье (Житомир)