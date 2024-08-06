Матеус Айяс - статистика
#9 | Нападающий
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Айяс
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Матеус
|Фамилия
|Айяс
|Команда
|Ноа
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|30 декабря 1996 (27 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|19.12.2024
|1' - 68'
|ТСЦ Бачка Топола
|4:3
|Ноа
|Лига конференций, 6 тур
|5' 48'
|12.12.2024
|1' - 90'
|Ноа
|1:3
|АПОЭЛ
|Лига конференций, 5 тур
|45'
|28.11.2024
|70' - 90'
|Ноа
|0:0
|Викингур
|Лига конференций, 4 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ноа
|13
|6
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2024
|1' -68'
|ТСЦ Бачка Топола (Бачка-Топола)
|4:3
|Ноа (Армавир)
|5' 48'
|12.12.2024
|1' -90'
|Ноа (Армавир)
|1:3
|АПОЭЛ (Никосия)
|45'
|28.11.2024
|70' -90'
|Ноа (Армавир)
|0:0
|Викингур (Рейкьявик)
|07.11.2024
|61' -90'
|Челси (Лондон)
|8:0
|Ноа (Армавир)
|24.10.2024
|1' -63'
|Рапид (Вена)
|1:0
|Ноа (Армавир)
|34'
|03.10.2024
|1' -69'
|Ноа (Армавир)
|2:0
|Млада Болеслав (Млада-Болеслав)
|58'
|29.08.2024
|77' -90'
|Ружомберок (Ружомберок)
|3:1
|Ноа (Армавир)
|88'
|20.08.2024
|86' -90'
|Ноа (Армавир)
|3:0
|Ружомберок (Ружомберок)
|90'
|15.08.2024
|63' -90'
|АЕК (Афины)
|1:0
|Ноа (Армавир)
|06.08.2024
|1' -46'
|Ноа (Армавир)
|3:1
|АЕК (Афины)
|01.08.2024
|1' -90'
|Слима (Слима)
|0:0
|Ноа (Армавир)
|18.07.2024
|1' -59'
|Шкендия (Тетово)
|1:2
|Ноа (Армавир)
|11.07.2024
|1' -76'
|Ноа (Армавир)
|2:0
|Шкендия (Тетово)