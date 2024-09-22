Хрвое Илич - статистика
#23 | Полузащитник
|Имя
|Хрвое
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|176
|Имя
|Хрвое
|Фамилия
|Илич
|Команда
|Кривбасс
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|14 апреля 1999 (25 лет)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|14.12.2024
|1' - 90'
|Кривбасс
|2:0
|Карпаты
|Украина. Премьер-лига, 17 тур
|27' 69'
|07.12.2024
|1' - 90'
|Черноморец
|1:3
|Кривбасс
|Украина. Премьер-лига, 16 тур
|40'
|30.11.2024
|1' - 90'
|Кривбасс
|3:1
|Полесье
|Украина. Премьер-лига, 15 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кривбасс
|8
|3
|2
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.12.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|2:0
|Карпаты (Львов)
|27' 69'
|07.12.2024
|1' -90'
|Черноморец (Одесса)
|1:3
|Кривбасс (Кривой Рог)
|40'
|30.11.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|3:1
|Полесье (Житомир)
|24.11.2024
|1' -90'
|Оболонь (Киев)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|09.11.2024
|1' -90'
|Колос (Ковалевка)
|1:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|04.11.2024
|1' -90'
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Рух (Львов)
|20.10.2024
|1' -90'
|Заря (Луганск)
|0:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|06.10.2024
|67' -90'
|Динамо К (Киев)
|2:1
|Кривбасс (Кривой Рог)
|90'
|28.09.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|0:1
|Александрия (Александрия)
|22.09.2024
|Был в запасе
|Кривбасс (Кривой Рог)
|1:1
|Ворскла (Полтава)