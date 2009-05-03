Денис Королев - статистика
#20 | Защитник
|Имя
|Денис
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Королев
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Имя
|Денис
|Отчество
|Борисович
|Фамилия
|Королев
|Команда
|Сатурн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 апреля 1987 (35 лет)
|Рост
|178
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Волгарь-Газпром-2
|7
|0
|0
|4
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.10.2009
|Был в запасе
|СКА-Хабаровск (Хабаровск)
|0:2
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|14.10.2009
|71' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:1
|Урал (Екатеринбург)
|19.09.2009
|72' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:0
|КАМАЗ (Набережные Челны)
|81'
|28.08.2009
|1' -50'
|Черноморец (Новороссийск)
|1:1
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|22'
|20.08.2009
|46' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|1:1
|Носта (Новотроицк)
|17.08.2009
|83' -90'
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|2:1
|Витязь (Подольск)
|12.08.2009
|1' -25'
|Балтика (Калининград)
|1:1
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|21'
|09.08.2009
|1' -85'
|Шинник (Ярославль)
|0:0
|Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
|85'
|24.06.2009
|25' -90'
|0:0
|Чита (Чита)
|51'
|03.05.2009
|20' -90'
|0:1
|Шинник (Ярославль)
|30.04.2009
|65' -90'
|2:1
|Балтика (Калининград)
|22.04.2009
|85' -90'
|1:1
|19.04.2009
|65' -90'
|1:0