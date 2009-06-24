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    Никита Мерцалов - статистика

    #17 | Нападающий
    Имя Никита
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Мерцалов
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 25 марта 1990 (32 года)
    Рост 177
    Вес 71
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Волгарь-Газпром-2 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.07.2009 66' -90' Салют (Белгород) 1:0 Волгарь-Газпром-2 (Астрахань)
    76'
    24.06.2009 84' -90' Волгарь-Газпром-2 (Астрахань) 3:1 Луч (Владивосток)
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