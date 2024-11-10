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    Матео Флорес - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Матео
    Фамилия Флорес
    Команда Бетис
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 7 апреля 2004 (20 лет)
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    22.12.2024 Был в запасе Бетис 1:1 Райо Вальекано Испания. Примера, 18 тур
    19.12.2024 Был в запасе Бетис 1:0 ХИК Лига конференций, 6 тур
    15.12.2024 Был в запасе Вильярреал 1:2 Бетис Испания. Примера, 17 тур
    12.12.2024 1' - 90' Петрокуб 0:1 Бетис Лига конференций, 5 тур
    07.12.2024 1' - 90' Бетис 2:2 Барселона Испания. Примера, 16 тур
    04.12.2024 Был в запасе Сант Андреу 1:3 Бетис Испания. Кубок, 2 раунд
    01.12.2024 Был в запасе Реал Сосьедад 2:0 Бетис Испания. Примера, 15 тур
    28.11.2024 Был в запасе Млада Болеслав 2:1 Бетис Лига конференций, 4 тур
    23.11.2024 Был в запасе Валенсия 4:2 Бетис Испания. Примера, 14 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бетис 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.12.2024 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Райо Вальекано (Мадрид)
    15.12.2024 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 1:2 Бетис (Севилья)
    07.12.2024 1' -90' Бетис (Севилья) 2:2 Барселона (Барселона)
    01.12.2024 Был в запасе Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) 2:0 Бетис (Севилья)
    23.11.2024 Был в запасе Валенсия (Валенсия) 4:2 Бетис (Севилья)
    10.11.2024 Был в запасе Бетис (Севилья) 2:2 Сельта (Виго)
    03.11.2024 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Бетис (Севилья)
    27.10.2024 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:0 Атлетико (Мадрид)
    19.10.2024 Был в запасе Осасуна (Памплона) 1:2 Бетис (Севилья)
    23.09.2024 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:2 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
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