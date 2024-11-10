Матео Флорес - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 2004 (20 лет)
|Имя
|Матео
|Фамилия
|Флорес
|Команда
|Бетис
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|7 апреля 2004 (20 лет)
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|22.12.2024
|Был в запасе
|Бетис
|1:1
|Райо Вальекано
|Испания. Примера, 18 тур
|19.12.2024
|Был в запасе
|Бетис
|1:0
|ХИК
|Лига конференций, 6 тур
|15.12.2024
|Был в запасе
|Вильярреал
|1:2
|Бетис
|Испания. Примера, 17 тур
|12.12.2024
|1' - 90'
|Петрокуб
|0:1
|Бетис
|Лига конференций, 5 тур
|07.12.2024
|1' - 90'
|Бетис
|2:2
|Барселона
|Испания. Примера, 16 тур
|04.12.2024
|Был в запасе
|Сант Андреу
|1:3
|Бетис
|Испания. Кубок, 2 раунд
|01.12.2024
|Был в запасе
|Реал Сосьедад
|2:0
|Бетис
|Испания. Примера, 15 тур
|28.11.2024
|Был в запасе
|Млада Болеслав
|2:1
|Бетис
|Лига конференций, 4 тур
|23.11.2024
|Был в запасе
|Валенсия
|4:2
|Бетис
|Испания. Примера, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бетис
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|22.12.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Райо Вальекано (Мадрид)
|15.12.2024
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|07.12.2024
|1' -90'
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Барселона (Барселона)
|01.12.2024
|Был в запасе
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|2:0
|Бетис (Севилья)
|23.11.2024
|Был в запасе
|Валенсия (Валенсия)
|4:2
|Бетис (Севилья)
|10.11.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|2:2
|Сельта (Виго)
|03.11.2024
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Бетис (Севилья)
|27.10.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:0
|Атлетико (Мадрид)
|19.10.2024
|Был в запасе
|Осасуна (Памплона)
|1:2
|Бетис (Севилья)
|23.09.2024
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:2
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)