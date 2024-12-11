Серхио Эрнандес - статистика
#30 | Нападающий
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Имя
|Серхио
|Фамилия
|Эрнандес
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|18 сентября 2002 (22 года)
|Рост
|179
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.12.2024
|88' - 90'
|Реал
|3:0
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, Финал
|14.12.2024
|Был в запасе
|Пачука
|
0:0
(6:5)п
|Аль-Ахли
|Межконтинентальный кубок, Play-off
|11.12.2024
|90' - 90'
|Ботафого
|0:3
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, 2 раунд
|Команда
|И
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|Дата
|Минуты
|Матч