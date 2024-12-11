Алан Баутиста - статистика
#26 | Полузащитник
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Баутиста
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мехико
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2002 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Алан
|Фамилия
|Баутиста
|Команда
|Пачука
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мехико
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|11 июня 2002 (22 года)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.12.2024
|1' - 75'
|Реал
|3:0
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, Финал
|14.12.2024
|1' - 56'
|Пачука
|
0:0
(6:5)п
|Аль-Ахли
|Межконтинентальный кубок, Play-off
|40'
|11.12.2024
|1' - 56'
|Ботафого
|0:3
|Пачука
|Межконтинентальный кубок, 2 раунд
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Дата
|Минуты
|Матч