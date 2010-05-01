Патрик Херманн - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Херманн
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Имя
|Патрик
|Фамилия
|Херманн
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|16 марта 1988 (34 года)
|Рост
|180
|Вес
|72
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Боруссия
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2010
|46' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|6:1
|Боруссия (Менхенгладбах)