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    Патрик Херманн - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Патрик
    Фамилия Херманн
    Команда Хольштайн
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 16 марта 1988 (34 года)
    Рост 180
    Вес 72
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Боруссия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2010 46' -90' Ганновер-96 (Ганновер) 6:1 Боруссия (Менхенгладбах)
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