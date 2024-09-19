Анис Хадж Мусса - статистика
#23 | Нападающий
|Имя
|Анис
|Фамилия
|Хадж Мусса
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Имя
|Анис
|Фамилия
|Хадж Мусса
|Команда
|Фейеноорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 февраля 2002 (22 года)
|Рост
|176
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|07.12.2024
|1' - 78'
|РКС Ваалвейк
|2:3
|Фейеноорд
|Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
|49'
|30.11.2024
|1' - 90'
|Фейеноорд
|1:1
|Фортуна
|Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
|26.11.2024
|1' - 90'
|Манчестер Сити
|3:3
|Фейеноорд
|Лига чемпионов, 5 тур
|75'
|23.11.2024
|1' - 90'
|Фейеноорд
|3:0
|Херенвен
|Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
|34'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фейеноорд
|4
|2
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|26.11.2024
|1' -90'
|Манчестер Сити (Манчестер)
|3:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|75'
|06.11.2024
|46' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|1:3
|Зальцбург (Зальцбург)
|81'
|23.10.2024
|75' -90'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|02.10.2024
|Был в запасе
|Жирона (Жирона)
|2:3
|Фейеноорд (Роттердам)
|19.09.2024
|61' -90'
|Фейеноорд (Роттердам)
|0:4
|Байер (Леверкузен)