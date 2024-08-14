Фредди Иссака - статистика
#35 | Нападающий
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Иссака
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Имя
|Фредди
|Фамилия
|Иссака
|Команда
|Плимут Аргайл
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|28 июля 2006 (18 лет)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2024
|1' - 59'
|Бристоль Сити
|4:0
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 18 тур
|26.11.2024
|62' - 90'
|Норвич Сити
|6:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 17 тур
|22.11.2024
|79' - 90'
|Плимут Аргайл
|2:2
|Уотфорд
|Англия. Чемпионшип, 16 тур
|09.11.2024
|68' - 90'
|Дерби Каунти
|1:1
|Плимут Аргайл
|Англия. Чемпионшип, 15 тур
|05.11.2024
|1' - 62'
|Плимут Аргайл
|1:0
|Портсмут
|Англия. Чемпионшип, 14 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Плимут Аргайл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|14.08.2024
|1' -68'
|Плимут Аргайл (Плимут)
|3:0
|Челтенхэм (Челтенхэм)