Филимон Герезгихер - статистика
#27 | Нападающий
|Имя
|Филимон
|Фамилия
|Герезгихер
|Команда
|Эльверсберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Штутгарт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 2000 (24 года)
|Рост
|183
|Имя
|Филимон
|Фамилия
|Герезгихер
|Команда
|Эльверсберг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Штутгарт
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|4 июля 2000 (24 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|30.11.2024
|81' - 90'
|Эльверсберг
|1:3
|Падерборн
|Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
|23.11.2024
|75' - 90'
|Фортуна
|0:2
|Эльверсберг
|Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
|10.11.2024
|78' - 90'
|Эльверсберг
|3:1
|Ганновер-96
|Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эльверсберг
|11
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.11.2024
|81' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|1:3
|Падерборн (Падерборн)
|23.11.2024
|75' -90'
|Фортуна (Дюссельдорф)
|0:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|10.11.2024
|78' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|3:1
|Ганновер-96 (Ганновер)
|02.11.2024
|74' -90'
|Ян Регенсбург (Регенсбург)
|1:0
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|26.10.2024
|Был в запасе
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|4:2
|Гамбург (Гамбург)
|19.10.2024
|70' -90'
|Пройссен (Мюнстер)
|1:1
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|05.10.2024
|86' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|1:0
|Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
|29.09.2024
|Был в запасе
|Герта (Берлин)
|1:4
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|22.09.2024
|63' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|1:3
|Ульм 1846 (Ульм)
|31.08.2024
|56' -90'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|4:0
|Дармштадт (Дармштадт)
|90' 59'
|23.08.2024
|74' -90'
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|3:2
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|10.08.2024
|1' -78'
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
|1:2
|Кельн (Кельн)
|48'
|03.08.2024
|75' -90'
|Магдебург (Магдебург)
|0:0
|Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)