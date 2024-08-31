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    Филимон Герезгихер - статистика

    #27 | Нападающий
    Имя Филимон
    Фамилия Герезгихер
    Команда Эльверсберг
    Состав Основной
    Родной город Штутгарт
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 4 июля 2000 (24 года)
    Рост 183
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    30.11.2024 81' - 90' Эльверсберг 1:3 Падерборн Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
    23.11.2024 75' - 90' Фортуна 0:2 Эльверсберг Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
    10.11.2024 78' - 90' Эльверсберг 3:1 Ганновер-96 Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эльверсберг 11 1 1 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.11.2024 81' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 1:3 Падерборн (Падерборн)
    23.11.2024 75' -90' Фортуна (Дюссельдорф) 0:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    10.11.2024 78' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 3:1 Ганновер-96 (Ганновер)
    02.11.2024 74' -90' Ян Регенсбург (Регенсбург) 1:0 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    26.10.2024 Был в запасе Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 4:2 Гамбург (Гамбург)
    19.10.2024 70' -90' Пройссен (Мюнстер) 1:1 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    05.10.2024 86' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 1:0 Кайзерслаутерн (Кайзерслаутерн)
    29.09.2024 Был в запасе Герта (Берлин) 1:4 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    22.09.2024 63' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 1:3 Ульм 1846 (Ульм)
    31.08.2024 56' -90' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 4:0 Дармштадт (Дармштадт)
    90' 59'
    23.08.2024 74' -90' Карлсруэ (Карлсруэ) 3:2 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
    10.08.2024 1' -78' Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг) 1:2 Кельн (Кельн)
    48'
    03.08.2024 75' -90' Магдебург (Магдебург) 0:0 Эльверсберг (Шпизен-Эльверсберг)
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