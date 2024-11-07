Лука Янес - статистика
#36 | Полузащитник
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Янес
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Янес
|Команда
|Хайденхайм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|19 января 2004 (20 лет)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|28.11.2024
|Был в запасе
|Хайденхайм
|0:2
|Челси
|Лига конференций, 4 тур
|07.11.2024
|Был в запасе
|Хартс
|0:2
|Хайденхайм
|Лига конференций, 3 тур