Лука Куленович - статистика
#19 | Нападающий
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Куленович
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1999 (25 лет)
|Рост
|190
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Куленович
|Команда
|Хераклес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Торонто
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|29 сентября 1999 (25 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|23.11.2024
|1' - 87'
|Хераклес
|2:2
|РКС Ваалвейк
|Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
|29'
|19.11.2024
|86' - 90'
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Нидерланды
|Лига наций, 6 тур
|16.11.2024
|1' - 63'
|Германия
|7:0
|Босния и Герцеговина
|Лига наций, 5 тур
|08.11.2024
|1' - 90'
|Утрехт
|1:0
|Хераклес
|Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
|02.11.2024
|1' - 71'
|Хераклес
|2:0
|НАК Бреда
|Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Босния и Герцеговина
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.11.2024
|86' -90'
|Босния и Герцеговина
|1:1
|Нидерланды
|16.11.2024
|1' -63'
|Германия
|7:0
|Босния и Герцеговина