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    Матвей Бобаль - статистика

    Имя Матвей
    Отчество Матвеевич
    Фамилия Бобаль
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 27 мая 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Вес 78
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Таврия 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    28.11.2009 79' -90' Шахтер (Донецк) 3:0 Таврия (Симферополь)
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