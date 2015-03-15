Игорь Литовка - статистика
#72 | Вратарь
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Литовка
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июня 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|76
|Имя
|Игорь
|Отчество
|Юрьевич
|Фамилия
|Литовка
|Команда
|Олимпик
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|5 июня 1988 (34 года)
|Рост
|190
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Олимпик
|13
|-29
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.05.2015
|Был в запасе
|Мариуполь (Мариуполь)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|23.05.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:3
|Волынь (Луцк)
|17.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Металлист (Харьков)
|09.05.2015
|1' -90'
|Ворскла (Полтава)
|3:1
|Олимпик (Донецк)
|04.05.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:0
|Металлург (Запорожье)
|26.04.2015
|Был в запасе
|Карпаты (Львов)
|4:1
|Олимпик (Донецк)
|19.04.2015
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|0:5
|Днепр (Днепр)
|11.04.2015
|1' -90'
|Металлург (Донецк)
|4:2
|Олимпик (Донецк)
|03.04.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:2
|Говерла (Ужгород)
|15.03.2015
|1' -90'
|Шахтер (Донецк)
|6:0
|Олимпик (Донецк)
|08.03.2015
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:1
|Динамо (Киев)
|85'
|28.02.2015
|Был в запасе
|Заря (Луганск)
|5:1
|Олимпик (Донецк)
|06.12.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:1
|Ворскла (Полтава)
|29.11.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|2:1
|Черноморец (Одесса)
|22.11.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Мариуполь (Мариуполь)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Волынь (Луцк)
|4:0
|Олимпик (Донецк)
|02.11.2014
|Был в запасе
|Металлист (Харьков)
|0:0
|Олимпик (Донецк)
|18.10.2014
|Был в запасе
|Металлург (Запорожье)
|2:2
|Олимпик (Донецк)
|04.10.2014
|Был в запасе
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Карпаты (Львов)
|22.09.2014
|1' -90'
|Днепр (Днепр)
|5:0
|Олимпик (Донецк)
|13.09.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|3:2
|Металлург (Донецк)
|30.08.2014
|1' -90'
|Говерла (Ужгород)
|0:1
|Олимпик (Донецк)
|15.08.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|0:5
|Шахтер (Донецк)
|09.08.2014
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:0
|Олимпик (Донецк)
|03.08.2014
|1' -90'
|Олимпик (Донецк)
|1:0
|Заря (Луганск)
|26.07.2014
|Был в запасе
|Черноморец (Одесса)
|4:0
|Олимпик (Донецк)