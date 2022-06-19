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    Евгений Задоя - статистика

    #91 | Полузащитник
    Имя Евгений
    Отчество Игоревич
    Фамилия Задоя
    Команда Аксу
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 января 1991 (32 года)
    Рост 173
    Вес 63
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аксу 2 0 0 1 1
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.06.2022 70' -90' Аксу (Аксу) 1:1 Шахтер (Караганда)
    19.06.2022 1' -81' Астана (Астана) 5:0 Аксу (Аксу)
    20'
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