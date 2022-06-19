Евгений Задоя - статистика
#91 | Полузащитник
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Задоя
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|63
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Евгений
|Отчество
|Игоревич
|Фамилия
|Задоя
|Команда
|Аксу
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 января 1991 (32 года)
|Рост
|173
|Вес
|63
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аксу
|2
|0
|0
|1
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.06.2022
|70' -90'
|Аксу (Аксу)
|1:1
|Шахтер (Караганда)
|19.06.2022
|1' -81'
|Астана (Астана)
|5:0
|Аксу (Аксу)
|20'