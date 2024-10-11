Лукас Сепеда - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Сепеда
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винья-дель-Мар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Имя
|Лукас
|Фамилия
|Сепеда
|Команда
|Коло-Коло
|Состав
|Основной
|Родной город
|Винья-дель-Мар
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|31 октября 2002 (22 года)
|Рост
|177
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.11.2024
|1' - 90'
|Чили
|4:2
|Венесуэла
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
|38' 47'
|16.11.2024
|Был в запасе
|Перу
|0:0
|Чили
|Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
|10.11.2024
|1' - 90'
|Депортес Копиапо
|1:1
|Коло-Коло
|Чили. Примера, 30 тур
|04.11.2024
|1' - 90'
|Коло-Коло
|3:0
|Депортес Икике
|Чили. Примера, 29 тур