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    Лукас Сепеда - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Лукас
    Фамилия Сепеда
    Команда Коло-Коло
    Состав Основной
    Родной город Винья-дель-Мар
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 31 октября 2002 (22 года)
    Рост 177
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.11.2024 1' - 90' Чили 4:2 Венесуэла Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 12 тур
    38' 47'
    16.11.2024 Был в запасе Перу 0:0 Чили Отборочные матчи к ЧМ. КОНМЕБОЛ, 11 тур
    10.11.2024 1' - 90' Депортес Копиапо 1:1 Коло-Коло Чили. Примера, 30 тур
    04.11.2024 1' - 90' Коло-Коло 3:0 Депортес Икике Чили. Примера, 29 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Чили 1 2 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    20.11.2024 1' -90' Чили 4:2 Венесуэла
    38' 47'
    16.11.2024 Был в запасе Перу 0:0 Чили
    15.10.2024 Был в запасе Колумбия 4:0 Чили
    11.10.2024 Был в запасе Чили 1:2 Бразилия
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