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Бразилия. Серия А
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Крузейро
Kaique Kenji
Статистика
Kaique Kenji - статистика
Крузейро
#70 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
60' - 90'
Статистика по турнирам
Бразилия. Серия А 2026
Кубок Либертадорес 2026
Бразилия. Серия А 2025
Копа Судамерикана 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Крузейро
8
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 21 тур
Коритиба
0 : 1
31.07.2026
Крузейро
60' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Крузейро
1 : 1
01.06.2026
Флуминенсе
56' - 90'
Бразилия. Серия А, 17 тур
Крузейро
2 : 1
24.05.2026
Шапекоэнсе
1' - 64'
48'
Бразилия. Серия А, 16 тур
Палмейрас
1 : 1
17.05.2026
Крузейро
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 15 тур
Баия
1 : 2
10.05.2026
Крузейро
46' - 90'
86'
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Ремо
0 : 1
26.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 11 тур
Крузейро
2 : 1
13.04.2026
Брагантино
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 10 тур
Сан-Паулу
4 : 1
05.04.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 9 тур
Крузейро
3 : 0
02.04.2026
Витория
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 8 тур
Крузейро
0 : 0
22.03.2026
Сантос
86' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Крузейро
3 : 3
16.03.2026
Васко да Гама
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 5 тур
Фламенго
2 : 0
12.03.2026
Крузейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 3 тур
Мирассол
2 : 2
12.02.2026
Крузейро
89' - 90'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Крузейро
1 : 2
06.02.2026
Коритиба
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 1 тур
Ботафого
4 : 0
30.01.2026
Крузейро
78' - 90'
83'
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