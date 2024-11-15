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Хазван Хамза
Статистика
Хазван Хамза - статистика
#15 | Защитник
Имя
Хазван
Фамилия
Хамза
Команда
Касука
Состав
Основной
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
9 сентября 1991 (33 года)
Рост
168
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Дата
Минуты
Матч
Турнир
15.11.2024
Был в запасе
Россия
11:0
Бруней
Товарищеские матчи. Сборные
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